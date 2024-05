Ne combinano di tutti i colori | in Copa America debutterà il cartellino rosa E questa volta è una cosa seria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il primoche non penalizza i giocatori. Dopo la smentita da parte della Fifa dell’utilizzo di un possibileblu, la Federazione Sudna (CONMEBOL) ha ufficializzato che nella prossimaAmérica (21 giugno-15 luglio negli Stati Uniti)il. Ma aserve? Ovviamente, non ha la stessa funzione dei classici gialli e rossi. L’innovativopotrà essere utilizzato in caso di sospetto trauma cranico o commozione celebrale di un giocatore. “Se la squadra decide di effettuare la sostituzione per commozione cerebrale, verrà informato l’arbitro principale o il quarto uomo. Per tale sostituzione verrà utilizzata una tessera, diversa da tutte le altre”, questo è quanto si può leggere dal comunicato. Approvato dalla Dirección de Competiciones y Operaciones per tutelare la salute dei calciatori, ilcambia anche le regole legate alle sostituzioni.