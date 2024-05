Naughty Dog | il nuovo gioco vuole ridefinire la percezione dei videogiochi del pubblico - rivela Neil Druckmann

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 23 maggio 2024), il direttore creativo di Uncharted 4 e The Last of Us 1 e 2, ha affermato che ildiDog potrebbe “ladeida parte del“. Queste nuove dichiarazioni del co-presidente del team di sviluppo americano sono state condivise nel corso di una nuova intervista, dove il giornalista ha chiesto al dirigente il suo pensiero su un progetto che gli piacerebbe vedere realizzato in futuro. Leggiamo quanto affermato da(grazie a VGC): “Ammetto che avuto la fortuna di lavorare a diversi progetti da sogno e attualmente sono entusiasta di uno, che forse è il più entusiasmante. C’è un crescente apprezzamento per i tipi di giochi che trascendono tutte le fasce d’età, a differenza di quando sono cresciuto io. E credo che questo cambiamento sia evidenziato dalla nostra avventura in televisione con The Last of Us, che speravo potesse colmare il divario tra giocatori e non giocatori.