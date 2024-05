Nathaly Caldonazzo - saltano le nozze con il compagno | poi la triste notizia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 23 maggio 2024) Personaggi Tv.. La nota showgirl sembrava aver ritrovato il sorriso accanto a Giampaolo Celli. I due avevano annunciato le, ma adesso sembra tutto saltato. È arrivata, infatti, una bruttissimasulla coppia. (Continua…) Leggi anche:, la showgirl ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione Leggi anche: “Isola dei Famosi 2023”,senza freni: le accuse a concorrenti e autori Chi èè una nota showgirl. Ha iniziato la sua carriera come modella e ballerina in alcuni show della Rai, ma presto ha esordito anche al cinema, interpretando piccole parti. Nel 1997 entra nella compagnia del Bagaglino con il ruolo di prima donna. Successivamente si dedica al ruolo di attrice, alternando cinema, televisione e teatro. È tornata in auge negli anni duemilaventi, partecipando prima al “Grande Fratello Vip” e poi a “L’Isola dei Famosi”.