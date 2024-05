Nasce il ’Distretto’ Progetto da 12 milioni | Pronti a decuplicare lo sviluppo economico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Coprirà un’area di quasi 60mila metri quadrati il nuovo distretto della nautica che sorgerà nel compendio immobiliare dell’ex ‘Fusione Tritolo’ di Pagliari-Fossamastra, con l’ambizione di far diventare La Spezia un polo di eccellenza nel servizio di Refit and Repair a livello nazionale. Dopo aver proceduto alla stipula di una convenzione urbanistica tra il Comune della Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il Consorzio Sinergie Nautiche Levante Ligure, si entra ora nella fase operativa del. I lavori partiranno il prossimo settembre, avranno una durata di 24 mesi e un costo complessivo di 12di euro. "Finalmente – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – apriamo le porte al distretto della nautica di Pagliari, un polo logistico capace di offrire servizi e risposte adeguate a un settore in costante espansione nella nostra città.