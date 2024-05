Napoli - se fosse Gasperini…Parlaanche Dario Marcolin

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ha parlato soprattutto del, commentatore Dazn ed ex calciatore (anche dei partenopei) a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione Marte Sport Live. “Gasperini domani incontrerà Percassi e sapremo cosa avrà deciso sul suo futuro. Percassi farà di tutto per convincerlo, inoltre se dovesse accettare ildovrebbe cambiare tutto l’atteggiamento del club: cambierebbe filosofia di calcio, cambierebbe il modo di gestire l’allenatore”. Per Gasperini,sarebbe… “Gasperini ha costruito la sua carriera in un certo modo e a Bergamo avrebbe carta bianca,sarebbe una scommessa importante. Da capire anche come sarebbe il rapporto con De Laurentiis, se gli darebbe carta bianca. Tentazioneo decisione già presa? Io credo l’Atalanta farà di tutto per tenerlo, con un peso specifico diverso data la vittoria di ieri sera, resterebbe quasi come manager”.

