Napoli - incidente mortale in un cantiere | la vittima era a pochi mesi dalla pensione

(Di giovedì 23 maggio 2024)in undella metropolitana: la, un 63enne, era aTragedia neldella metropolitana dia Capodichino: un operaio, Antonio Russo, 63 anni, è morto sul colpo questa mattina schiacciato da un carrello elevatore. Altri due colleghi sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale. Russo, carpentiere esperto con una lunga carriera nei cantieri, sarebbe andato ina settembre. Era a bordo del carrello elevatore insieme ai due feriti quando il mezzo ha avuto un malfunzionamento e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare la dinamica dell’e le eventuali responsabilità. Cosa sia successo saranno le indagini a stabilirlo. Ma “forse c’è stato un guasto ai freni”, all’origine dell’, spiega il sindaco Gaetano Manfredi aggiungendo che probabilmente per questo motivo si sarebbe perso il controllo di “un locomotore che stava trasportando un carrello”.

