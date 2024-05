Napoli - il turismo è oro | vale 1,46 miliardi di euro | verso il boom di presenze

Con i suoi 940 chilometri di costa, la Puglia si gioca un pezzo di crescita e di sviluppo sulla sfida del turismo nautico. Un comparto in forte crescita a livello nazionale e internazionale: dalla. quotidianodipuglia

I ricchi viaggiatori fanno sempre più tappa da noi. E le catene globali investono per creare alberghi a 5 stelle. Ecco la mappa delle prossime aperture. Sarebbe riduttivo attribuire solo al Giubileo o alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina il boom del turismo di lusso. panorama

Sono ben 65,8 milioni gli arrivi per l’imminente stagione estiva che, a loro volta, dovrebbero generare ben 266,1 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari al 2,1% e all’1,1% rispetto al 2023. E’ quanto emerge da una stima di Demoskopika sottolineando che “l’estate italiana sarebbe caratterizzata, in valore assoluto, da 1,4 milioni di vacanzieri in più e da un incremento di quasi 3 milioni di pernottamenti”.

