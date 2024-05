Napoli con il sì di Conte - Manna già a lavoro ADL non può più sbagliar - è arrivato al capolinea | il tutto a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) De Maggio: “Giovannilavora 20 ore su 24, sta capendo come muoversi. Dalle voci che mi arrivano vi dico che in queste 48 ore ha asfaltato i calciatori” Foschi, De Maggio, Verna, Schwoch, Giordano, Corbo, Coppola, Calvano, Ugolini e Vigliotti sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissper parlare del, die De Laurentiis che ora non può piùe. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Gasperini è un grande allenatore ed un grande professionista. L’Atalanta ha raggiunto un traguardo incredibile e pensando al modo di pensare di Percassi avrei detto che GianPiero sarebbe restato a Bergamo. Ma dopo il trionfo di ieri in Europa League credo che voglia far vedere la sua professionalità altrove, penso che il buonsenso alla fine possa prevalere e vada ad allenare il