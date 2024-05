MultiVersus torna con nuovi contenuti e miglioramenti | tutte le novità del rivale di Super Smash Bros

(Di giovedì 23 maggio 2024) Player First Games, lo sviluppatore di, ha recentemente svelato iprogetti per il rilancio del gioco, previsti per il prossimo 28 maggio. Questo annuncio ha generato grande entusiasmo tra i fan, poiché il gioco, considerato da molti come il principale concorrente di., promette una serie di innovazioni e, inclusipersonaggi e un pass battaglia rinnovato.personaggi einediti Una dellepiù attese è l’introduzione di duepersonaggi, tra cui Jason Voorhees di “Venerdì 13” e Joker, doppiato dal leggendario Mark Hamill. Questilottatori amplieranno ulteriormente il roster già variegato di, offrendo ai giocatori nuove opportunità di combattimento e strategie. I fan che si collegheranno al gioco entro l’11 giugno riceveranno gratuitamente il battle pass premium per la battaglia della Stagione 1, consentendo loro di sbloccare e giocare con questipersonaggi senza costi aggiuntivi.

