MultiVersus | Le novità dell’economica del gioco

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’attesa è finalmente giunta al termine per i fan di, il titolo picchiaduro che ha catturato l’attenzione di migliaia di giocatori fin dal suo debutto in accesso anticipato. Con il rilascio della versione 1.0 previsto per il 28 maggio, Player First Games e Warner Bros. stanno preparando il terreno per un nuovo inizio, introducendo una serie di innovazioni che promettono di rivoluzionare l’esperienza dista tornando con una nuova economia Una delle trasformazioni più radicali riguarda l’economia di. Abbandonando l’oro come valuta principale, ilintroduce quattro nuove monete: Perk, Fighter, Prestige e Gleamium. Questa mossa non è soltanto un cambio di valuta, ma un cambio di paradigma, progettato per offrire ai giocatori una gamma più ampia di opportunità di progressione e personalizzazione. Le monete Perk e Fighter saranno guadagnate attraverso l’azione didiretta, consentendo ai giocatori di sbloccare abilità speciali e aggiungere nuovi combattenti al loro roster.

