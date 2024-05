Multati anche se avete il biglietto Attenti al check-in obbligatorio sui treni - ecco cosa fare prima di salire a bordo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dallo scorso Agosto,talia ha introdotto una novità di cui non tutti i viaggiatori sono a conoscenza. E che sta sollevando polemiche e proteste da parte non solo degli utenti, madell’Associazione dei Consumatori. Si tratta del cosiddetto “-in” da effettuare dopo aver acquistato ildisul treno. Perché ilgià acquistato e pagato sia valido, bisogna collegarsi alla App ditalia, accedere nella propria area riservata, scegliere ilche si vuole auto-obliterare e cliccare, a fondo pagina, sulla scritta “-in e barcode“. Oppure ci si può collegare al link contenuto nell’e-mail ricevuta al momento dell’acquisto. Non proprio un’operazione semplice, per esempio per le persone anziane, o per chi è sprovvisto di strumenti per collegarsi a Internet. E in particolare per i turisti stranieri, che più facilmente possono essere esclusi dall’accesso alla Rete.