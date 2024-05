MotoGP - Pedro Acosta | Sarà importante partire ben - abbiamo lavorato per non ripetere gli errori di Le Mans

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tra i protagonisti del GP della Catalogna, ottava tappa del Motomondiale 2024, potrebbe esserci proprio lui: il “rookie meraviglia”. L’iberico sfrutterà infatti le sue migliori caratteristiche sul tracciato del Montmelò, con la speranza di poter conquistare punti importanti tra Sprint e gara lunga. Ma in prima battutastudiare la pista, specie dopo i problemi emersi a Le, così come ammesso dal diretto interessato durante la conferenza stampa di rito, organizzata durante il media day del giovedì: “Si riparte da zero – ha dettotutti tantissimo per evitare i problemi che si sono presentati a Le. La pista è difficile come aderenza, dobbiamo capire come gira la moto, raccogliere quante più informazioni possibili ed agire di conseguenza“., Marc Marquez: “Bello poter già lottare con Bagnaia e Martin fino all’ultima curva. Sul 2025…” Non è mancato poi un commento su Aleix Espargarò, il quale ha appena annunciato il suo ritiro dopo questa annata sportiva: “avuto lo stesso manager per quattro o cinque stagioni.

