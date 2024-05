MotoGP - Jorge Martin | Ho fiducia per questo weekend Il futuro? In tanti hanno bussato alla mia porta…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)non vuole fermarsi. Il pilota spagnolo lo ha ribadito nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Montmelò, quindi, il portacolori del team Ducati Pramac cercherà di dare seguitosplendida doppietta di Le Mans per confermare la sua fuga in classifica generale. Dopo la doppietta in terra francese il padrone di casa è sempre più al comando con 129 punti contro i 91 di Francesco “Pecco” Bagnaia, quindi a quota 89 Marc Marquez ed Enea Bastianini, mentre a 81 troviamo Maverick Vinales. Come andranno le cose sulla pista catalana, laddovenon ha mai vinto in carriera? Nel corso della conferenza stampa odierna, il pilota soprannominato “ator” conferma il suo ottimo momento: “Sono molto felice per gli ultimi risultati ma, come sempre, sono il passato.