MotoGP GP Catalogna 2024 - Martin | Weekend interessante Futuro? Non so cosa succederà

(Di giovedì 23 maggio 2024) Jorgeha parlato in conferenza stampa piloti alla vigilia deldel GP didi: “Ci aspetta uncomplicato, ma anche. Sono contento dei risultati recenti, ma penso solo a questa gara su una pista dove abbiamo avuto problema di aderenza negli ultimi anni: abbiamo delle idee per andare più veloce“. Il pilota spagnolo della Ducati ha poi parlato del suo possibile approdo nel team ufficiale: “L’interesse di tante squadre mi rende felice. Non so però, io rimango concentrato sul mio lavoro“. SportFace. .

MotoGP Barcellona, Gp Catalogna: orario, info, dove vederlo in tv e in streaming - MotoGp, GP Catalogna: dove vederlo in diretta tv e streaming. Il weekend del Gran Premio di Catalogna partirà venerdì 24 maggio con le prove libere 1 e le pre qualifiche. Si prosegue sabato 25 con le ... sport.virgilio

CIV Superbike: Pirro a Vallelunga per consolidare il primato - Il campione garganico, a punteggio pieno, torna in pista al "Piero Taruffi" nel weekend Il circus tricolore del Dunlop Civ, dopo una lunga pausa, è pronto per tornare a dare ...di Ducati MotoGP, nel ... sangiovannirotondonet