MotoGP - GP Catalogna 2024 Al Montmelò nuovo ribaltone dei rapporti di forz - oppure Martin imbastirà una vera fuga?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Motomondialeentra nel proprio secondo quarto. Sono andati in archivio cinque appuntamenti e, alla luce del rinvio che sa tanto di annullamento del GP del Kazakistan, ne restano quindici da disputare. Il sesto atto stagionale andrà in scena nell’imminente weekend al, dove si disputerà il Gran Premio di. Siamo reduci da un palpitante GP di Francia, vinto da Jorgedavanti a Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Con questa affermazione, nella classifica iridataator si è portato a +38 su Pecco e a +40 su El Trueno de Cer. Quest’ultimo è per la verità appaiato a Enea Bastianini; inoltre Maverick Viñales è a soli 8 punti dal tandem al terzo posto. Insomma, c’è un intero weekend di differenza tra il battistrada e un drappello di avversari racchiuso in 10 lunghezze.ha dunque l’opportunità di intavolare unae propria, lasciando il resto del mondo a lottare per la piazza d’onore.