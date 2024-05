MotoGp - Aleix Espargarò si ritira | Orgoglioso di tutto Era una scommess - lascia da pilastro dell’Aprilia e scatena il mercato piloti

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Ho deciso di smettere a fine stagione, ho avuto una carriera lunga e strana“. Voce tremante e lacrime agli occhi: così,annuncia in conferenza stampa l’addio alla– al termine della stagione – in quella che è la sua casa catalana. “Non avrei mai immaginato di correre così a lungo e ottenere questi risultati – prosegue– È speciale fare questo annuncio qui, a casa: sonodiquesto, ringrazio tutti, la mia famiglia e la mia squadra, l’Aprilia, cui devo tanto. Ho sempre corso con il cuore“. Cresciuto a Granollers, a pochi chilometri dal Circuit de Barcelona – Catalunya, la passione per le moto ha fatto breccia nel cuore disin da quando era bambino: gli bastava aprire la finestra per sentirsi nel suo mondo ideale, tanto desiderato. Un’intera carriera costruita dietro le quinte, alle spalle del più accreditato fratello minore Pol. 340 Gran Premi e 7323 giorni da pilota dopo – e con tre vittorie nella top class – ‘El Capitan’ esce di scena con la “sua” amata Aprilia, senza fare troppo rumore e sopratin quello che lui definisce “momento giusto”.

Il tributo dei piloti ad Aleix Espargaro: "Come si fa a non piangere" - Il tributo dei piloti ad aleix Espargaro: "Come si fa a non piangere" - Martin, Vinales, Rins e Acosta parlano di quello che a fine stagione diventerà un ex collega ... motogp

L'ultimo giro di Aleix Espargaro, dopo 20 anni al limite - L'ultimo giro di aleix Espargaro, dopo 20 anni al limite - Le principali tappe della carriera dell'asso della motogp™, che al termine della stagione 2024 chiuderà con la classe regina ... motogp

MotoGP 2024. GP di Catalogna. Pedro Acosta: "La vittoria Grosso passo in avanti per la domenica" - motogp 2024. GP di Catalogna. Pedro Acosta: "La vittoria Grosso passo in avanti per la domenica" - P edro Acosta non si sbilancia neppure nella conferenza stampa del giovedì a Montmeló. Nonostante la caduta a Le Mans sia arrivata in un’occasione in cui “la moto aveva il passo per vincere”, il ... moto