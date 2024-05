Moto3 - GP Catalogna 2024 | prosegue il duello iridato tra Holgado e Alons - Veijer terzo incomodo?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da venerdì 24 a domenica 26 maggio il circuito di Montmelò ospiterà il Gran Premio di, valevole come sesto round stagionale del Motomondiale. Insi preannuncia come sempre un grande spettacolo, con tanti possibili attori protagonisti per le posizioni di vertice in quella che potrebbe rivelarsi una gara di gruppo (come a Le Mans e come un anno fa proprio a Barcellona) grazie al gioco delle scie sul lungo rettilineo dei box. Focus in primis sulla sfida per il titolotra Daniele Davido, separati da una sola lunghezza nella generale in favore dello spagnolo, che ha collezionato sin qui un primo e tre terzi posti trovando una notevole costanza di rendimento. Chi ha impressionato maggiormente però è il colombiano classe 2006 del team Aspar, naturale favorito per il Mondiale con all’attivo già tre vittorie in cinque GP.o sembra avere del margine sulla concorrenza e si può permettere dunque di gestire le corse a suo piacimento, scegliendo di volta in volta la strategia migliore (spingere forte dall’inizio per scremare il gruppo oppure attendere per poi fare la differenza negli ultimi giri).