(Di giovedì 23 maggio 2024) Una tragedia ha colpito la città di Istra, situata nei pressi della capitale russa. Almeno otto persone sonoe e una è rimasta ferita in un devastanteche ha avvolto unnelle prime ore del mattino. Il terribile incidente è stato riportato dal Moscow Times, citando fonti dei servizi di emergenza locali. Secondo le prime ricostruzioni, l’è scoppiato intorno alle 4 del mattino, quando molti degli ospiti dell’stavano dormendo. Le fiamme si sono propagate rapidamente attraverso la struttura, rendendo difficili i tentativi di fuga e di salvataggio. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’solo dopo circa cinque ore di intensi sforzi. L’, secondo quanto riferito dalla procura, era stato affittato da un giovane di 23 anni che a sua volta lo subaffittava a lavoratori immigrati. Questa pratica è piuttosto comune in molte aree urbane russe, dove la domanda di alloggi a basso costo è alta.

