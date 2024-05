(Di giovedì 23 maggio 2024) Se solo fosse stata installata una, Alessandro Morricella avrebbe potuto non essere lì.uno strumento “facilmente reperibile sul mercato che sarebbe stata installata in tempi brevissimi”. Invece idi Ilva non ci pensarono mai e nell’acciaieria di Taranto c’era “una complessiva carenza di valutazione dei rischi e organizzazione dell’attività produttiva a discapito delladei lavoratori”. Per capire perché in Italia si muore di lavoro, basterebbe scorrere le 209 pagine con cui la giudice Federica Furio ha motivato la condanna in primo grado per omicidio colposo inflitta lo scorso 29 febbraio all’allora direttore del siderurgico Ruggero Cola (6 anni di carcere) e ai dirigenti Vitole e Salvatore Rizzo (5 anni): un investimento minimo e rapido per montare una “tecnologia già ampiamente conosciuta” nel settore degli altoforni avrebbe “eliminato radicalmente il rischio” per il 35enne e tutti i colleghi addetti alla misurazione della temperatura della ghisa.

Morì bruciato dentro l'Ilva: 'Bastava una termocamera per salvargli la vita. I manager non investirono in sicurezza'. I motivi delle condanne - Se solo fosse stata installata una termocamera, Alessandro Morricella avrebbe potuto non essere lì. Bastava uno strumento 'facilmente reperibile sul mercato che sarebbe stata installata in tempi brevissimi'. Invece i manager di Ilva ... ilfattoquotidiano

Morì bruciato dentro l'Ilva: 'Bastava una termocamera per salvargli la vita. I manager non investirono in sicurezza'. I motivi delle condanne - Se solo fosse stata installata una termocamera, Alessandro Morricella avrebbe potuto non essere lì. Bastava uno strumento 'facilmente reperibile sul mercato che sarebbe stata installata in tempi brevissimi'. Invece i manager di Ilva ... ilfattoquotidiano