Morbillo - ad aprile 145 casi contro 1 del 2023

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) – “Nel mese di2024 sono stati notificati in Italia 145di, un numero in aumento sia rispetto airegistrati a marzo (124)” di quest’anno, “sia rispetto a quelli di(1)”. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale curato dall’Istituto superiore di sanità. Da inizio 2024 isfiorano i 400, a quota 399. Dei 399notificati nel nostro Paese dall’1 gennaio al 30di quest’anno – si legge nel bollettino – 348 (87,2%) sono confermati in laboratorio, 16 probabili e 35 possibili; 30 deisegnalati (7,5%) sono importati. I contagi sono stati riferiti da 16 Regioni/Province autonome, con Lazio, Sicilia, Emilia Romagna e Toscana che hanno riportato complessivamente il 68,7% dei(274 su 399). A livello nazionale l’incidenza è stata di 20,3per milione di abitanti.

