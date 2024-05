Mora | Gasperini al Napoli? Dopo un simile traguardo sarà difficile allontanarlo da Bergamo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024): ”I nomi più spendibili, dunque, restano quelli di Pioli e Italiano, anche se non demordo nel sogno De Zerbi” A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, die Bari. Queste le sue parole: Secondoil Bari riuscirà a vincere contro la Ternana e conquistare la permanenza in B? “Ci auguriamo che sia una serata positiva per la famiglia De Laurentiis. Bari è una piazza gloriosa, che ha ottenuto risultati importanti. Non me ne voglia la Ternana, ma mi auguro una permanenza in B dei baresi”. C’è un filo comune tra le stagioni deludenti di Bari e? “Sicuramente le stagioni negative posso capitare. La famiglia De Laurentiis è passata da uno scudetto storico e da una quasi promozione ad una stagione deludente e, forse, può esserci stata mancanza di programmazione. Si può trarre spunto da quanto accaduto per poter programmare un campionato che sia degno delle due piazze”.