Mondiale per club a 32 squadre | il torneo si svolgerà negli Stati Uniti nel 2025

(Di giovedì 23 maggio 2024) La griglia di partenza delperprende forma. Ilsinele per la prima volta vedrà in gara 32, tra giugno e luglio. 12 saranno europee, 6 sudamericane, 4 asiatiche, 4 africane, 4 nordamericane più una squadra della nazione ospitante e una dell’Oceania. Le qualificate sono già 21: Benfica Porto Borussia Dortmund Bayern MonacoJuventusInter Chelsea Manchester City Real Madrid PSG Auckland City Fluminense Flamengo Palmeiras Monterrey Leon Seattle Sounders Al Ahly Al Hilal Wydad Casablanca Uwara Reds .

Il dibattito sul Mondiale per club continua a tenere banco dopo la minaccia della federazione internazionale dei calciatori professionisti. La Fifa è stata informata che dovrà affrontare un’azione legale da parte della World Leagues Association, presieduta dall’amministratore delegato della Premier League Richard Masters e dal sindacato mondiale dei giocatori FifPro se non riprogramma il torneo, in programma negli Stati Uniti a giugno e luglio dell’anno prossimo. calcioweb.eu

"Senza le nostre risorse non ci sarebbe calcio nel 70% delle Federazioni" BANGKOK (THAILANDIA) - "La Fifa organizza circa l'1% delle partite che riguardano i top club nel mondo, stessa cosa per le nazionali, parliamo dell'1-2% di partite che vengono organizzate da noi. ilgiornaleditalia

In un calcio sempre pieno di impegni, forse la scadenza dei contratti non può più essere quella di sempre. Anche perché pure a stagione finita, la macchina sembra non fermarsi mai. L’esempio? Questa estate ci saranno gli Europei, mentre l’anno prossimo si giocherà il Mondiale per club. ilfattoquotidiano

Mondiale per club, la falla nel nuovo torneo Fifa: cosa faranno i calciatori con il contratto scaduto Nei guai anche Inter e Juve - mondiale per club, la falla nel nuovo torneo Fifa: cosa faranno i calciatori con il contratto scaduto Nei guai anche Inter e Juve - Basti pensare a questo: la scadenza, di solito, ha una data precisa. In Europa si fa coincidere con il 30 giugno, quando, in linea ormai molto teorica, i campionati sono già terminati da un pezzo e il ... ilfattoquotidiano