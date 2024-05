Modartech - la moda del futur - al Festival della Robotica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa, 23 maggio 2024 — Iltra reale e virtuale. Dalla progettazione in 3D alle sperimentazioni e personalizzazioni di capi e modelli grafici, fino all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale. Artigianalità, ricerca ed alta tecnologia si fondono negli outfit degli studenti di Istituto, che nell’ambito deldi Pisa (24-26 maggio) presenta, sabato 25 e domenica 26 maggio, nell’area ExpoStazione Leopolda, una serie di capi con le rispettive virtualizzazioni 3D, per mostrare al pubblico il risultato di tecniche di progettazione e prototipazione acquisibili attraverso il nuovo Master in Fashion Hi-Tech, promosso dalla scuola di alta formazione di Pontedera insieme all’Istituto di BioScuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Un percorso di studi altamente innovativo e per molti aspetti unico a livello internazionale, riconosciuto dal MUR con rilascio del Diploma di Master di 1° livello, che unisce l’alta formazione con il mondo universitario di eccellenza, per formare figure professionali in grado di applicare tecnologie intelligenti a prodotti esteticamente attraenti e funzionali.