Mobilità - il punteggio nei trasferimenti annullato da criteri territoriali Lettera

Nella mobilità, tra le voci riguardanti l'anzianità di servizio, vi è quella relativa all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo una tantum. Come si acquisivano e come si perdono i 10 punti. L'articolo Mobilità docenti 2024, punteggio aggiuntivo una tantum: come si acquisiva e come si perde sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Non solo per entrare in ruolo dopo anni di precariato. Partecipare e superare il concorso scuola 2024 può offrire anche altri vantaggi per gli insegnanti già in ruolo, per esempio. Come quello di avere punteggio aggiuntivo per la mobilità.

orizzontescuola