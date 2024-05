Mobilità docenti 2024 | è il tempo di revoche trasferimenti - rettifich - istanze di conciliazione

(Di giovedì 23 maggio 2024): il momento clou della procedura è rappresentato dalla pubblicazione degli esiti della domanda, che per l'anno scolastico/25 è stato lo scorso 17 maggio. Ma non è ancora il punto di arrivo: nelle settimane successive il lavoro degli Uffici Scolastici prosegue per il controllo che le operazioni siano corrette e nel caso si ravvisino degli errori intervenire tempestivamente. L'articolo . .

Scuola edile, nuovo percorso formativo per 12 minori stranieri non accompagnati - Scuola edile, nuovo percorso formativo per 12 minori stranieri non accompagnati - Seguiti da docenti, formatori e professionisti dell’edilizia, i giovani sono inseriti in un percorso più ampio, che comprende anche formazione linguistica e orientamento al mondo del lavoro, gestito ... piacenzasera

Tre classi del Parco del Lura premiate a Lugano - Tre classi del Parco del Lura premiate a Lugano - (Cadorago, 23 Mag 24) Gli studenti di classi della scuola media di Cadorago sono stati premiati il 23 maggio 2024 a Lugano (Svizzera) nella giornata premio dedicata alle scuole nell'ambito del progett ... parks

“Il dipinto esposto a Urbino è lo stesso rubato da Nocera Inferiore 44 anni fa”: l’accusa di un professore in gita scolastica – Video - “Il dipinto esposto a Urbino è lo stesso rubato da Nocera Inferiore 44 anni fa”: l’accusa di un professore in gita scolastica – Video - Un’opera sparita nel 1980, dopo il terremoto dell’Irpinia, potrebbe essere stata ritrovata per caso, durante una gita scolastica. Ad annunciare la singolare scoperta è stato un professore di una scuol ... ilfattoquotidiano