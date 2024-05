Mkhitaryan lascia l’allenamento in anticipo | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha svolto regolarmentemattutino dell’Inter in vista del prossimo impegno contro il Verona. Il calciatore però è stato costretto ad abbandonare il campo dopo aver ricevuto una botta. INFORTUNIO – Henrikhè stato costretto a uscire anzitempo dal campo a causa di una botta ricevuta durante. Le suesaranno valutate nelle prossime ore, in vista dell’ultimo impegno stagionale contro il Verona. Duranteodierno presso il centro sportivo di Appiano Gentile, la squadra di Simone Inzaghi si è concentrata su esercizi tattici e situazioni di gioco in preparazione della partita di domenica. L’armeno è stato subito assistito dallo staff medico dell’Inter. Dopo una prima valutazione sul campo,è stato accompagnato negli spogliatoi per ulteriori controlli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.