Miss Toscana - si ricomincia Il primo casting al Don Carlos

(Di giovedì 23 maggio 2024) Montecatini Terme, 23 maggio 2024 – Riparte la grande avventura di2024, un percorso lungo decine e decine di selezioni che porterà alla finale regionale di fine agosto e al lasciapassare per le ragazze del Granducato verso le pre-finali e la finalissima diItalia 2024. Il concorso di bellezza più longevo e più rappresentativo del nostro Paese torna con una nuova edizione all’insegna del ricordo del personaggio che ha lavorato tantissimo per far diventare grande questa manifestazione, sia a livello toscano che nazionale. Stiamo parlando di Gerry Stefanelli, storico patron dell’Agenzia Syriostar di Montecatini esclusivista del concorso per la, che il 10 agosto dello scorso anno venne improvvisamente a mancare alla vigilia degli ultimi appuntamenti dell’estate. Il figlio, Alessio Stefanelli, e tutto lo staff hanno deciso di continuare con rinnovato entusiasmo l’opera di Gerry onorando degnamente la sua memoria e portando su e giù per latante bellissime ragazze che si iscrivono al concorso per vari motivi.