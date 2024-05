Milan - sospiro di sollievo per Mike Maignan | l’esito degli esami dopo l’infortunio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Buone notizie per il portiere deldopo l’infortunio in allenamento in vista di Euro2024 Ore di ansia per il portiere delche nel corso dell’allenamento odierno ha subito un infortunio alla mano. A poche settimane dall’inizio di Euro2024 il francese ha rischiato di non poter essere convocato dalla Francia. Per fortuna glistrumentali a cui si è sottoposto l’ex Lille hanno escluso fratture: si tratta solamente di una lussazione del quinto dito della mano sinistra. Niente di troppo grave: il francese indosserà un tutore per una settimana e poi farà un nuovo controllo specialistico. Contro la Salernitana per l’ultima partita di Serie A non ci sarà, ma la sua partecipazione all’Europeo non dovrebbe essere a rischio., infortunioView this post on Instagram A post shared by daily

