Milan - nuovo infortunio per Mike Maignan | grande ansia per Euro2024

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 23 maggio 2024)per il portiere del: l’estremo difensore francese ora rischia di saltare. Le ultime novità Pessime notizie dall’allenamento delper. Il portiere francese continua quindi la sua fortunata stagione, che l’ha visto infortunato spesso e volentieri. Questa volta il classe 1995 è alle prese con un problema al dito della mano che suscitapreoccupazione in vista di. Il portiere del, infatti, ora si sottoporrà agli esami di controllo ma la sua presenza all’Europeo con la nazionale francese di Didier Deschamps è ora da considerarsi a rischio. Di certonon ci sarà per l’ultima partita di campionato del Diavolo, in programma sabato alle 20:45 contro la Salernitana.pera rischio View this post on Instagram A post shared by daily