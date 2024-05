Milan - nuovo infortunio per Maignan | salta la Salernitana E la Francia trema per Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024)per Mike, che rischia seriamente dire glipei con la. Fermo da fine aprile a causa di un problema muscolare, il portiere delera pronto a tornare in campo in occasione della partita contro la, ma si è fermato nuovamente. Come riportato da L’Equipe,avrebbe infatti riportato un problema al dito di una mano durante l’allenamento mattutino. La sua stagione in rossonero è dunque terminata anzitempo; gli esami a cui si sottoporrà determineranno invece se sarà a disposizione o meno di Didier Deschamps per. SportFace. .