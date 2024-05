Milan - colpo di calciomercato in arrivo? Battuta la concorrenza del Napoli

Il calciomercato del Milan ruota attorno al nuovo numero nove. Guirassy rimane nome caldo, ma Furlani vuole un secondo colpo in attacco La notizia dell’incontro avvenuto oggi in sede tra la dirigenza e gli uomini mercato del Milan con lo Stoccarda ha stuzzicato la fantasia dei tifosi rossoneri. dailymilan

Milan, incontro con l'agente di Pioli per l'esonero: si lavora sulla buonuscita - Stando a quanto appreso da calciomercato.com , le parti non avrebbero trovato un punto d'incontro ... Oltre all'articolo: 'Milan, incontro con l'agente di Pioli per l'esonero: si lavora sulla ...

Il Milan ha esonerato Pioli: sta già firmando, scelto il sostituto - Calciomercato Napoli - Il Milan ha deciso e ha esonerato Stefano Pioli dal ruolo di allenatore e scelto il suo sostituto. Intanto, l'ormai ex rossonero è pronto da subito alla nuova avventura che lo ...