Michelle Hunziker sull’amore e un aneddoto su Eros | le foto sospette

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da giurata a conduttrice,è stata promossa al timone di Io Canto Family, il nuovo show di Canale 5. Con l’occasione la presentatrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale però ha parlato anche d’amore e diRamazzotti. “Quali canzoni mi emozionano? In ogni periodo della mia vita c’è una colonna sonora. Mi piace la musica Anni 80 e 90, mi piacevano Michael Jackson, Lionel Richie, gli A-Ah, i Roxette, i Guns N’ Roses, gli ACDC. Poi sono passata ai Pink Floyd, a Janis Joplin, ai i Doors, e sono tornata al pop italiano a Vasco Rossi e ovviamenteRamazzotti. Come mai ho detto che la canzone che mi rappresenta di più è Più bella cosa? Sì, sono bellissime parole, ma c’è da fare una precisazione. Quella canzonel’aveva scritta prima di conoscermi, poi sono arrivata io, abbiamo fatto il video insieme e, in quello stesso periodo, abbiamo concepito Aurora.

Da quando è finita la sua relazione con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker non è più stata vista in compagnia di nessun cavaliere. Il settimanale Diva e Donna è però riuscito a fotografarla fuori da un ristorante in compagni di un misterioso uomo. today

