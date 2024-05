Michelle Hunziker non è più single? Chi è il nuovo presunto fidanzato

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il mondo del gossip è in fermento:è stata paparazzata in compagnia di unuomo. Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna mostrano unaradiosa e complice con il suo accompagnatore durante una serata in un ristorante di Bergamo. La conduttrice tv, conosciuta per la sua bellezza e il suo sorriso contagioso, sembra aver ritrovato la felicità accanto a questocavaliere misterioso. Ma chi è l’uomo che ha catturato l’attenzione di? Ecco tutto quello che sappiamo. Le foto scattate da Diva e Donna mostranoin ottima compagnia. La conduttrice tv è stata vista a cena con Anna Tatangelo, ildi quest’ultima, Mattia Narducci, e unuomo che sembra essere molto vicino a. I quattro hanno trascorso una serata piacevole in un ristorante di Bergamo, dimostrando una grande complicità. Successivamente, il gruppo è stato visto a bordo di un van diretto a Milano, dove hanno proseguito la serata in un locale.

