Meteo giovedì - prossime ore con temporali in formazione

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 23 maggio 2024. Avellino – cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3183m.

