Messico | crolla tendone candidato presidente Maynez - 4 morti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quattro persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite nel nord delper il crollo di unche aveva appena ospitato ilpresidenziale Jorge Álvarez Máynez. "Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l'evolversi di quanto accaduto: la cosa più importante in questo momento è prendersi cura delle vittime dell'incidente", ha scrittosul suo account X. Il crollo è avvenuto in comune di San Pedro Garza, che fa parte dell'area metropolitana del centro industriale di Monterrey, nello stato nordorientale messicano di Nuevo Leon.ha aggiunto che alcuni membri del suo staff feriti sono ricoverati in ospedale. "Torno sulla scena per sostenere le vittime", ha detto. Video trasmessi dai media locali mostrano il momento in cui uno schermo gigante èto sue altri membri del partito di centrosinistra Movimiento Ciudadano, che sono riusciti a mettersi al riparo.

