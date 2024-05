Messico | 5 morti e 50 feriti dopo il crollo di un tendone del candidato presidente Maynez

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cinque persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite nel nord delper ildi unche aveva appena ospitato ilpresidenziale Jorge Álvarez Máynez. "Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l'evolversi di quanto accaduto: la cosa più importante in questo momento è prendersi cura delle vittime dell'incidente", ha scrittosul suo account X.

Messico, crolla palco durante comizio elettorale: 9 morti e 50 feriti - Il tendone stava ospitando l'iniziativa del candidato alla presidenza del Messico, Jorge Álvarez ... "Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l'evoluzione di ciò che è accaduto. La cosa ...

In Messico crolla il tendone del candidato presidente Máynez, almeno 5 morti - blue News - Cinque persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite nel nord del Messico per il crollo di un tendone che aveva appena ospitato il candidato presidenziale Jorge lvarez M ynez. Sto bene e sono in contatto con le autorit per seguire l'...