Meloni vede Leo e ‘congela’ redditometro - verso modifica radicale al decreto

Il colpo di scena arriva in serata, con un video sui social in cui Giorgiaannuncia di aver messo in 'stand-by' ilministeriale firmato da Maurizio Leo e che, di fatto, resuscita ilreso dormiente dal 2018. Il 'radar' del fisco per stanare furbi e furbetti fa ballare per 24 ore la maggioranza, e attiva il fuoco amicoFdi e la sua leader, che dinon ha mai voluto sentir parlare. Un fuoco incrociato che parte nella mattinata di martedì e che, a distanza di un giorno, non accenna ad arrestarsi. E' così che ilpubblicato in Gazzetta ufficiale lunedì scorso genera un vero e proprio terremoto, con Lega e Fi che si intestano la battaglia per sbianchettare la norma, le opposizioni che attaccano e la premier, ma anche Fdi, che arrancano, con l'aggravante, o meglio la convinzione, che la norma si trasformi in un boomerang ad appena due settimane dal voto.