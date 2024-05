(Di giovedì 23 maggio 2024) "Congratulazioni all'che ha vinto con una straordinaria prestazione la finale di Europa League. Un successo storico per la città di Bergamo, unper l'". È il messaggio che la premier Giorgiadedica alla squadra all'indomaninella finale contro il Bayer Leverkusen. .

Di corsa, al passo dei piumati: Giorgia Meloni ha presenziato alla giornata dell’orgoglio italiano per il suo reparto militare più glorioso, tra selfie e appalusi della gente di Ascoli Piceno accorsa a salutare il raduno e alla sfilata che ha concluso il 71°raduno nazionale dell’Associazione Bersaglieri. secoloditalia

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Congratulazioni all'Atalanta che ha vinto con una straordinaria prestazione la finale di Europa League. Un successo storico per la città di Bergamo, un orgoglio per l'Italia intera". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. liberoquotidiano

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Congratulazioni all?Atalanta che ha vinto con una straordinaria prestazione la finale di Europa League. Un successo storico per la città di Bergamo, un orgoglio per l?Italia intera”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. calcioweb.eu

Meloni, la vittoria dell'Atalanta orgoglio per Italia intera - "Congratulazioni all'Atalanta che ha vinto con una straordinaria prestazione la finale di Europa League. Un successo storico per la città di Bergamo, un orgoglio per l'Italia intera".

Davide Coppo: "La mia adolescenza di estrema destra mi ha fatto capire con chi abbiamo a che fare oggi" - Le capitava di mostrare queste peculiarità anche a scuola "A scuola sentivo quasi l'orgoglio di ... perché Giorgia Meloni sta governando molto bene". Pensa che sia giusto definire la destra al governo ...