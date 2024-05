Meloni antidemocratica - mai al governo in Ue La sinistra si scatena contro von der Leyen

Time su Milei, 'è il leader più radicale della destra populista' - Time su Milei, 'è il leader più radicale della destra populista' - Per la rivista statunitense Time il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è in assoluto il più radicale tra "i leader della destra populista globale". (ANSA) ... ansa

La nuova versione del redditometro targata Maurizio Leo non ha avuto gran fortuna: è previsto uno stop in consiglio dei ministri dopo una relazione del ... gazzettadelsud

A Firenze il centrosinistra costretto al ballottaggio col centrodestra con poche speranze di vincere al primo turno. A Bari partita più aperta del previsto: Michele Laforgia, candidato di M5s e di un ... ilfattoquotidiano