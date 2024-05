Mediaset conferma leadership Per MFE risultati in forte crescita

(Di giovedì 23 maggio 2024) MFE – MediaForEurope, la holding (olandese) nata dall’unione diEspana, ha annunciato soliditrimestrali:dei ricavi e dell’utile operativo e netto, grazie alla “spinta” impressa dalla pubblicità, pur in un contesto economico e geopolitico internazionale ancora “estremamente instabile”. Il Gruppo ha visto crescere la raccolta pubblicitaria soprattutto in Italia, consolidando la tendenza più che positiva dell’ultima parte del 2023. Segnali di miglioramento anche in Spagna, dove prosegue il processo dirinnovamento dell’offerta televisiva e digital avviato lo scorso anno.inI ricavi netti consolidati sono pari a 699,8 milioni di euro, indell’8,2% rispetto ai 646,6 milioni del primo trimestre 2023, mentre i ricavi pubblicitari lordi salgono del 6,3% a 669,4 milioni di euro rispetto ai 629,5 milioni dei primi tre mesi 2023.

Mediaset, i profitti del primo trimestre salgono del 66%. Confermate le stime per il 2024 - Brillano i conti di Mfe - MediaforEurope nei primi tre mesi dell'anno. Per la nuova Mediaset in versione europea guidata da Pier Silvio Berlusconi , gli utili balzano del 66,5% a 16,18 ...risultati ...

Leucemia, un mixaggio sostituisce il sangue sano a quello malato - Risultati molto promettenti I risultati pubblicati sono molto promettenti e aprono a nuove opzioni terapeutiche non solo per chi è affetto dalla leucemia, ma anche ad esempio per correggere gravi ...