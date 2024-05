MED ITALY - l’evento internazionale dedicato agli abiti da cerimonia alla Mostra d’oltremare di Napoli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si terrà dal 1° al 3 giugno presso ladiMed, la prestigiosa fieradedicataeleganti e dadiretta da Fabio Ridolfi.trade propone il meglio delle collezioni 2025 di designer provenienti da tutto il mondo, capaci di cogliere e dettare tendenze e must-have che saranno protagonisti delle prossime stagioni. La manifestazione sarà arricchita dpresenza esclusiva di rinomati stilisti tra cui il tanto atteso Julivino, brand libanese di punta, che presenterà in anteprima italiana la sua collezione 2025 “Ricca sposa”, insieme a altri prestigiosi nomi come Walone, Saboroma, Arnita Mani, e Fely Campo dSpagna. Un’altra anticipazione imperdibile sarà quella di Chic And Holland, acclamato designer olandese, che svelerà le sue creazioni per il diciottesimo compleanno. Leggi anche: Diletta Leotta respinta da un locale di Berlino: il racconto Una particolare attenzione sarà rivolta all’Italia couture, con marchi di spicco come Fabiana Ferri, Bianca Brandi e Joan Criò, insieme a Nefertari di Antonio D’Errico, Antonio Notaro e molti altri, i cui capolavori saranno protagonisti indiscussi del