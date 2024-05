Mazzata Sainz - non c’è pace per il pilota Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024) Altraper Carlos: dopo il divorzio – che verrà consumato alla fine di questa stagione – con la, per ilspagnolo rimane in piedi una sola opzione La primaè arrivata nel momento in cui laha ufficialmente annunciato l’arrivo, per l’anno prossimo, di Lewis Hamilton. Ma Carlos, nonostante questo, ha dimostrato di avere una professionalità enorme, rimanendo dentro alle sorti della Rossa e confermando tutto quello che di buono si è sempre detto sul suo conto. L’unico, quest’anno, oltre a Norris e a Verstappen, ovviamente, a vincere una gara, quella di Gedda, subito dopo l’operazione.(Lapresse) – Ilveggente.itE non è finita qui per lui. Perché ovviamente Carlos è alla ricerca di un’altra squadra per il prossimo Mondiale e, nel corso di questi mesi, si erano aperte le possibilità di diverse scuderie importanti, di livello, che gli avrebbero dato la possibilità di lottare per qualcosa di importante.