Maturità | le prove nelle scuole con EsaBac - liceo classico europe - sezioni con opzioni internazionali e classi sperimentali autorizzate DECRETI

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sono stati pubblicati icon le disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione 2023/2024 per lecon progettiedtechno,o,con. L'articolo . .

Scuole, all'istituto turistico Vittone di Chieri nuovi controlli alla scala di sicurezza - scuole, all'istituto turistico Vittone di Chieri nuovi controlli alla scala di sicurezza - Nel complesso scolastico del Monti-Vittone in via Montessori a Chieri è in corso intanto da alcuni mesi la verifica strutturale complessiva e di vulnerabilità sismica di tutti gli edifici, ad ... torinoggi

La festa EsaBac fa brillare l’auditorium dell’Istituto Enrico Fermi di Catanzaro - La festa esabac fa brillare l’auditorium dell’Istituto Enrico Fermi di Catanzaro - Grazie all’entusiasmo e alla creatività delle classi coinvolte il pubblico, di cui una cospicua componente era rappresentata da genitori è rimasto entusiasta ... catanzaroinforma

Nomi presidenti di Commissione Maturità 2024, dove trovare gli elenchi - Nomi presidenti di Commissione Maturità 2024, dove trovare gli elenchi - Il countdown per la maturità 2024 è già iniziato da un po’. E oggi, il 13 maggio, si aggiunge un altro pezzo dell’esame di Stato che avrà inizio il 19 giugno. Sono stati pubblicati online gli elenchi ... tag24