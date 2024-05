Matrimonio da incubo | Abbiamo dovuto pagare il biglietto per partecipare!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Buffi, romantici, trasgressivi, dissacratori, folli: i matrimoni possono essere di tutti i tipi e, solitamente, c’è sempre qualcosa di cui parlare nel bene o nel male. Le critiche in genere sono associate all’organizzazione dele gli invitati, che mettono comunque mano al portafogli, fanno i conti in tasca agli sposi per capire quanto hanno speso. Di storie incredibili ne è pieno il mondo del wedding: dai 2.000 euro peral, cibo e bevande escluse, fino alla cerimonia organizzata in un vigneto, dove però fu servita rigorosamente acqua e neanche un bicchiere di vino. Un’altra storia, non molto diversa da quelle appena segnalate, è stata raccontata su Reddit, dove gli sposi di certo non hanno brillato per gentilezza e generosità. La vicenda è stata raccontata dalla stessa sposina, che è stata sommersa di critiche dagli utenti.con ingresso a pagamento Protagonisti di questa storia sono una ragazza di 23 anni e il fidanzato, che hanno deciso di celebrare il loroin un canyon.