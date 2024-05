Depardieu - Barillari, Candela: "Rivalità tra Francia e Italia non c'entra" - Dalla testata di Zidane a Materazzi, è Vincent Candela, un altro calciatore francese 'romanizzato', a commentare all'Adnkronos l'aggressione in via Veneto. Il terzino sinistro della Roma dello ...

Depardieu - Barillari, Candela: 'Rivalità tra Francia e Italia non c'entra' - Dalla testata di Zidane a Materazzi, è Vincent Candela, un altro calciatore francese 'romanizzato', a commentare all'Adnkronos l'aggressione in via Veneto. Il terzino sinistro della Roma dello ...