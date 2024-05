Mastercard - ' Roma e Milano in top 10 città turismo globale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024)restano ai primi posti tra le destinazioni di viaggio più gettonate dai turisti internazionali nei prossimi tre mesi. Lerientrano nella top 10 delle mete turistiche per il maggior numero di nazionalità in ingresso, soprattutto canadesi e americani. E' quanto emerge dal report 'Travel Trends 2024' delEconomics Institute presentato a, che ha analizzato i dati degli ultimi 12 mesi fino a marzo 2024. Leitaliane sono particolarmente apprezzate per la loro vita notturna, posizionandosi al settimo () e al diciottesimo posto () tra le preferenze dei viaggiatori. Nella classifica si inseriscono anched'arte come Venezia, Firenze e Napoli e destinazioni balneari come Catania, Bari, Alghero, Olbia, Brindisi, Palermo. In linea con il trend, anche in Italia i turisti continuano a dare priorità alle esperienze rispetto ai beni materiali.