Mascaria - film su Rai 1 | tram - attori e cast

(Di giovedì 23 maggio 2024) Questa sera, giovedì 23 maggio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il, uncontro la mafia in occasione della Giornata della Legalità. Vediamo insiemea,per decidere se vale la pena vederlo.racconta la storia vera di Pietro Ferrara, un costruttore edile siciliano stanco di subire le angherie della mafia. Stanco di pagare il pizzo per poter lavorare, decide di denunciare i suoi aguzzini. La sua denuncia porta all’arresto e alla condanna dei mafiosi che lo vessavano. Tuttavia, la sua vita viene sconvolta quando, da accusatore, diventa accusato. Viene infatti rinviato a giudizio per associazione mafiosa. Inizia così per lui una dura battaglia legale e personale, per difendere la sua innocenza e quella della sua famiglia. Ilè liberamente ispirato alla storia vera di Dino Salemi, un imprenditore edile siciliano che denunciò la mafia e che, come Pietro Ferrara, si ritrovò ingiustamente accusato.