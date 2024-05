Mascaria è ispirato a una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 23 maggio 2024), il film che questa sera Rai 1 trasmetterà per celebrare la Giornata della Legalità in ricordo delle vittime di tutte le mafie è liberamentealladell’imprenditore siciliano Rocco Greco. Pur non essendo un biopic a tutti gli effetti, quello di Isabella Leoni raccoglie molte delle suggestioni realmente vissute da Greco, la cui vicenda incredibile traspare da quella del protagonista del film Pietro Ferrara, interpretato da Fabrizio Ferracane. Fabrizio Ferracane protagonista di(fonte: ufficio stampa Rai)Riccardo Greco, detto Rocco, nasce a Gela in provincia di Caltanissetta nel 1962. Come si vede in, parola siciliana che vuol dire calunnia, è un imprenditore taglieggiato dalla mafia. Fino a quando non decide di denunciare gli estorsori, facendoli condannare. Titolare della Cosiam Srl, un’azienda specializzata nella rimozione e nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sceglie nel 2007 decise di denunciare i boss della Stidda e di Cosa Nostra che si dividevano il pizzo in città.