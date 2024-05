Mascarìa - De Martin - Paolo Conte o Amy Winehouse? La tv del 23 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. La storia di Pietro Ferrara, costruttore siciliano ribellatosi al pizzo che, per una calunnia, si trova sul banco degli imputati a rispondere di collusione con i mafiosi che ha denunciato. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano Deo. Comedy Show in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova con l’unico obiettivo di portare il sorriso ed il buonumore nelle case degli Italiani. RaiTre alle 21.20 proporrà “alla Scala: il maestro è nell’anima”. Il 19 febbraio 2023 il Teatro alla Scala ha aperto le porte ad un evento di eccezionale rilievo per la cultura italiana:ha presentato con il suo ensemble di strumentisti un concerto con una scaletta pensata appositamente per l’occasione. Per la prima volta il tempio mondiale dell’opera ha scelto un cantautore italiano: un riconoscimento della statura iconica raggiunta danel panorama musicale del nostro Paese e del suo apprezzamento a livello internazionale.