Mark Ruffalo in trattative per l’adattamento di Crime 101 di Amazon

(Di giovedì 23 maggio 2024) Come rivelato in esclusiva da Deadline,è inper entrare nel cast di101, adattamento diMGM del libro di Don Winslow. Sarà co-protagonista insieme a Chris Hemsworth, che è in trattativa per recitare e produrre insieme al suo partner di produzione Ben Grayson. Il film uscirà nelle sale il prossimo anno. Il racconto originale di Winslow segue furti di gioielli di lusso che si verificano su e giù per la costa del Pacifico, che la polizia ha collegato ai cartelli colombiani. Il detective Lou Lubesnick ha altre idee e si concentra su un colpevole, un ladro in cerca di un colpo finale. Una trama molto vicina a Heat di Micheal Mann. Bart Layton dirige e scrive la sceneggiatura con il contributo di Peter Straughan. I produttori includono Shane Salerno di Story Factory, Eric Fellner e Tim Bevan di Working Title, Layton e Dimitri Doganis di RAW e Derrin Schlesinger.